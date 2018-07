Gelsenkirchen (dpa) - Der VfL Wolfsburg und Felix Magath geraten immer tiefer in die Krise. Nach dem 0:3 (0:1) bei Magaths ehemaligem Arbeitgeber FC Schalke 04 und der vierten Saisonniederlage steckt der deutsche Meister von 2009 in der Tabelle der Fußball-Bundesliga ganz unten fest.

Durch Jefferson Farfáns Kopfballtreffer in der 33. Minute und die Premierentore von Ibrahim Afellay (46.) und Roman Neustädter (58.) für «Königsblau» rutschten die Niedersachsen mit der kläglichen Ausbeute von fünf Zählern und zwei Treffern auf Platz 17 ab. Schalke hält mit 14 Punkten Anschluss an die Spitze. Magath wartete nach fünf Spielen ohne Sieg mit einer neuen Variante auf. Seine 4-3-2-1-Formation stellte die lange Zeit ratlosen Schalker vor Probleme. Bis zur 18. Minute, als Lewis Holtby in letzter Sekunde abgeblockt wurde, tat sich nicht viel.

Acht Minuten später hätte Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes vor 60 671 Zuschauern fast ein Eigentor produziert, als er eine Flanke des Brasilianers Fagner beinahe in das eigene Tor lenkte.

Schalkes Führung durch Farfáns Kopfball nach einer Flanke von Christian Fuchs kam überraschend - die Abwehr der Niedersachsen hatte den Peruaner völlig alleingelassen. Kurz darauf fing VfL-Keeper Diego Benaglio einen Kopfball von Roman Neustädter gerade noch auf der Torlinie ab (36.).

Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff lag der zweite Schalke-Treffer in der Luft: Benaglio kam viel zu spät und viel zu weit aus seinem Gehäuse. Der ansonsten herausragende Holtby indes rutschte vor dem leeren Tor aus und vergab diese Großchance.

Nach nur 50 Sekunden des zweiten Spielabschnitts dann der zweite Schlag für Magath: Holtby bediente Afellay mit einem herrlichen Pass, den der Neuzugang aus den Niederlanden eiskalt zum 2:0 verwandelte. Magath musste reagieren und wechselte als zweiten Angreifer Ivica Olic ein. Es half nichts: Nach Neustädters 3:0 war die Partie gelaufen.

Klaas-Jan Huntelaar traf den Pfosten (64.) und wie Atsuto Uchida (65.) das Außennetz (68.). Gegen Farfán (77.) rettete Benaglio. Die einzigen beiden Torchancen der Gäste im zweiten Durchgang parierte Lars Unnerstall (83./88.).