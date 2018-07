Jerusalem (AFP) Die israelische Luftwaffe hat am Samstag im Süden des Landes eine unbewaffnete Drohne abgeschossen. Das unbemannte Fluggerät sei am Morgen vom Mittelmeer aus in den israelischen Luftraum eingedrungen, teilte ein Armeesprecher mit. Derzeit werde im Norden der Negev-Wüste nach den Überresten der Drohne gesucht. Laut dem Armeerundfunk befanden sich kein Sprengstoff an Bord des Fluggeräts. Wem die Drohne gehörte, war zunächst unklar.

