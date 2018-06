Türkische Armee erwidert Angriff an der Grenze zu Syrien

Istanbul (dpa) - Nach einem Granatangriff aus Syrien hat die türkische Armee in der Region Hatay zurückgeschossen. Eine in Syrien abgefeuerte Mörsergranate sei in einem Feld im Grenzgebiet detoniert, sagte Gouverneur Mehmet Celalettin Lekesiz. Das türkische Militär habe daraufhin sofort das Feuer erwidert. Auf türkischer Seite gab es keine Verletzten, meldete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Am Mittwoch waren im türkischen Akcakale nahe der syrischen Grenze eine Mutter und ihre vier Kinder von Granaten getötet worden.

«Bild»: Regierung strebt Steuerabkommen mit Singapur an

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung strebt ein Steuerabkommen mit Singapur an. Das berichtet die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach wird Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble Sonntag in einer Woche in Singapur mit der dortigen Regierung darüber verhandeln. Das Abkommen solle dazu dienen, Kenntnis über nach Singapur verschobene Gelder deutscher Steuerflüchtlinge zu erhalten. Wegen der geplanten Offenlegung ihrer Schweizer Konten sind deutsche Steuersünder dabei, Milliardenbeträge nach Singapur zu transferieren.

Zeitung: Bundesbauten werden 240 Millionen Euro teurer

Berlin (dpa) - Mehrere Neubauten des Bundes werden deutlich teurer als geplant. Bei 9 von 13 Neubaumaßnahmen der Bundesregierung stiegen die Kosten um insgesamt knapp 240 Millionen Euro, schreibt die «Rheinische Post». Demnach erhöhen sich zum Beispiel die Kosten für den Neubau des Bundesnachrichtendienstes auf 811 Millionen Euro, 90 Millionen mehr als geplant. Die Kosten für den Neubau des Bundesumweltministeriums beziffere das Finanzministerium auf 65 Millionen Euro statt der ursprünglich geplanten 35 Millionen Euro.

Romney holt laut Umfragen seit TV-Debatte auf

Washington (dpa) - Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney holt laut Umfragen in der Wählergunst auf. Seit seinem guten Auftritt in der TV-Debatte gegen Präsident Barack Obama legte er in zwei wichtigen Swing States leicht zu, ergab eine Studie des Rasmussen-Instituts. Demnach führt Romney in Florida gegenüber Obama mit 49 zu 47 Prozent, in Virginia mit 49 zu 48 Prozent. Allerdings wurden bei der Umfrage lediglich rund 500 wahrscheinliche Wähler telefonisch befragt, die Aussage der Umfrage gilt daher als begrenzt.

Islamist Abu Hamza nach Auslieferung auf dem Weg in die USA

London (dpa) - Der islamistische Hassprediger Abu Hamza ist von Großbritannien ausgeliefert worden und auf dem Weg in die USA. Mit ihm sind noch vier andere Terrorverdächtige an Bord von zwei Flugzeugen. Der High Court in London hat in letzter Instanz einen Versuch des 54-Jährigen zurückgewiesen, seine Auslieferung zu verhindern. Der gebürtige Ägypter soll in den USA ein Terrorcamp errichtet haben und im Jemen an einer Geiselnahme beteiligt gewesen sein.

«Vatileaks»: Ex-Kammerdiener des Papstes erwartet Urteil

Rom (dpa) - Im Prozess um die «Vatileaks»-Enthüllungen will das vatikanische Gericht heute das Urteil sprechen. Der angeklagte Ex-Kammerdiener des Papstes, Paolo Gabriele, hatte gestanden, vertrauliche Dokumente aus den päpstlichen Gemächern weitergegeben zu haben. Den Anklagevorwurf des schweren Diebstahls wies er zurück. Vor dem Urteil halten Anklage und Verteidigung ihre Plädoyers. Zudem wird Gabriele Gelegenheit zu einem Schlusswort haben. Dem 46-Jährigen drohen bis zu vier Jahre Haft. Es wird aber erwartet, dass Benedikt XVI. den Angeklagten im Falle eines Schuldspruchs begnadigt.