Mogadischu (AFP) Knapp einen Monat nach seiner Wahl hat der neue somalische Präsident Hassan Cheikh Mohamoud einen engen Vertrauten zum Ministerpräsidenten ernannt. Neuer Regierungschef werde der Geschäftsmann Abdi Farah Shirdon Said, erklärte Mohamoud am Samstag. Said werde schon bald ein Kabinett berufen. Die radikalislamischen Shebab-Milizen wiesen den neuen Ministerpräsidenten als "weiteren Abtrünnigen" zurück, der von "ausländischen Mächten" installilert worden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.