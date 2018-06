Köln (SID) - Tabellenführer Bayern München will am siebten Bundesliga-Spieltag gegen 1899 Hoffenheim den siebten Sieg feiern. Der ebenfalls noch ungeschlagene Aufsteiger Fortuna Düsseldorf tritt beim FSV Mainz 05 an. Außerdem trifft Schalke 04 auf den VfL Wolfsburg, der SC Freiburg auf den 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth empfängt den Hamburger SV. Anstoß ist jeweils um 15.30 Uhr.

NBA-Star Dirk Nowitzki tritt mit den Dallas Mavericks zu einem Gastspiel bei Alba Berlin an. Die Hauptstädter gehen ab 20.00 Uhr als Bundesliga-Tabellenführer in das Duell mit NBA-Champion von 2011.

Weltmeister Sebastian Vettel will sich ab 7.00 Uhr im Qualifying zum Großen Preis von Japan eine gute Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag in Suzuka verschaffen. Gleiches gilt für Rekord-Champion Michael Schumacher, der beim 15. Saisonlauf seine Abschiedstournee eingeläutet hat.