Krasnodar (SID) - Aufgebrachte Fans des russischen Fußball-Erstligisten Kuban Krasnodar haben sich mit einem Protest-Brief an Staatspräsident Wladimir Putin sowie FIFA-Boss Joseph S. Blatter gewandt und sich über die Auswahl der Austragungsorte für die WM 2018 beschwert. "Wir möchten unsere Empörung über die Entscheidung kundtun, dass Krasnodar von der Liste gestrichen wurde", schrieben die Kuban-Anhänger: "Es gibt keine Stadt in Russland, in der der Sport so populär ist wie hier."

Russland und die FIFA hatten vor einer Woche die Spielorte der übernächsten WM verkündet. Im Rahmen einer TV-Show mit Blatter und Sportminister Witali Mutko, an den der offene Brief ebenfalls gerichtet war, wurden Krasnodar und Jaroslawl von der vorläufigen Liste gestrichen. Gespielt wird in Moskau, St. Petersburg, Kaliningrad, Sotschi, Jekaterinburg, Nischni Nowgorod, Kasan, Samara, Wolgograd, Rostow und Saransk.