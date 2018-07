Berlin (dpa) - Die Bundesregierung strebt ein Steuerabkommen mit Singapur an. Das berichtet die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach wird Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble Sonntag in einer Woche in Singapur mit der dortigen Regierung darüber verhandeln. Das Abkommen solle dazu dienen, Kenntnis über nach Singapur verschobene Gelder deutscher Steuerflüchtlinge zu erhalten. Wegen der geplanten Offenlegung ihrer Schweizer Konten sind deutsche Steuersünder dabei, Milliardenbeträge nach Singapur zu transferieren.

