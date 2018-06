New York (AFP) Wenige Stunden nach seiner Auslieferung durch Großbritannien ist der radikale islamische Prediger Abu Hamza am Samstag erstmals vor einem US-Richter erschienen. Bei einer kurzen Anhörung vor einem Bundesgericht in New York wurden ihm die gegen ihn vorliegenden elf Anklagepunkte genannt. Der Richter ordnete seine weitere Inhaftierung an.

