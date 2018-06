Rüsselsheim (dpa) - Der angeschlagene Autobauer Opel will anders als andere große Autokonzerne nicht in großem Stil auf den chinesischen Markt setzen. Für das Wachstum habe China nicht die oberste Priorität, sagte Opel-Vertriebsvorstand Alfred E. Rieck dem Online-Magazin «Autogazette.de». Trotzdem wolle man in der Nische als deutsche Traditions- und Qualitätsmarke auch in China weiter wachsen. Modelle wie Insignia und Astra laufen dort unter dem Logo der Schwestermarke Buick.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.