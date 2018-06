Berlin (AFP) Autofahrer sollen sich nach dem Willen von Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) bald ganz aktuell per Internet und Smartphone über die preiswerteste Tankstelle in ihrer Nähe informieren können. Nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" müssen Tankstellen künftig alle Preisänderungen dem Bundeskartellamt melden, damit Verstöße gegen den Wettbewerb besser ermittelt werden können. Dies sei im neuen "Markttransparenzstellen-Gesetz" geregelt, das noch im Oktober beschlossen und Anfang 2013 in Kraft treten soll.

