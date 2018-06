Berlin (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat einem Bericht zufolge in den vergangenen drei Jahren für mehrere Vorträge im Auftrag der Finanzindustrie fünfstellige Honorare erhalten. In mindestens zwei Fällen im Jahre 2011 habe das Nettohonorar sogar bei 20.000 Euro oder leicht darüber gelegen, berichtete die "Welt am Sonntag". Bei weiteren vier Engagements habe das Honorar zwischen 10.000 und 15.000 Euro betragen.

