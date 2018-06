Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler will Echtzeitinformationen über Benzinpreise auch für Verbraucher zugänglich machen. Private Anbieter sollen Zugang zu den Daten erhalten und sie im Internet, über Smartphones und Navigationsgeräte den Autofahrern anbieten, sagte er der «Bild am Sonntag». Autofahrer hätten es dann leichter, die günstigsten Tankstellen anzusteuern. Damit erhöhe man auch den Preisdruck auf die großen Ölmultis, so Rösler.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.