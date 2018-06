Suzuka (SID) - Freie Fahrt für Sebastian Vettel: WM-Spitzenreiter Fernando Alonso ist beim Formel-1-Rennen in Japan gleich in der ersten Kurve nach einer Berührung mit Lotus-Pilot Kimi Räikkönen und einem Rutscher von der Strecke ausgeschieden. Der von der Pole Position gestartete Weltmeister Vettel hatte somit in Suzuka die große Chance, den Rückstand auf den Spanier mit einem Sieg von 29 auf vier Punkte zu verkürzen. Ironie des Schicksals: Sekunden vor dem Start hatte Alonsos Ferrari-Team noch getwittert: "In der ersten Kurve müssen wir sehr vorsichtig sein."

Auch der ohnehin nur von Rang 13 gestartete Mercedes-Pilot Nico Rosberg schied bereits nach wenigen Metern aus. Vettels Teamkollege Mark Webber musste in die Box fahren, konnte das Rennen aber fortsetzen. Ihm war Lotus-Pilot Romain Grosjean ins Heck gefahren. Dem Franzosen, der nach einem von ihm in Spa verursachten Massen-Crash bereits für das Rennen in Monza gesperrt war, droht nun eine längere Sperre.