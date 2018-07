Suzuka (SID) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat mit seinem 24. Grand-Prix-Sieg in Suzuka nach Triumphen mit dem legendären Juan Manuel Fangio gleichgezogen. "Das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Es ist unmöglich zu beschreiben, wie sich das anfühlt", sagte Vettel: "Wenn man als kleines Kind von der Formel 1 träumt, ist das alles sehr weit weg. Allein in der Formel 1 fahren zu können, ist ein absolutes Privileg - es gibt nur 24 Fahrer, die alle zwei Wochen in diesen Genuss kommen. Das darf man nie vergessen." Der erst 25 Jahre alte Red-Bull-Pilot rückte in der ewigen Siegerliste auf Platz neun vor.

Angeführt wird die Liste von Rekordweltmeister Michael Schumacher (91 Siege). Dahinter rangieren der Franzose Alain Prost (51) und der 1994 verstorbene Ayrton Senna aus Brasilien (41).