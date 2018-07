Paris (AFP) Einen Tag nach einer landesweiten Razzia gegen radikale Islamisten hat Frankreichs Präsident François Hollande einen weiteren harten Kampf gegen Extremisten angekündigt. Bei einem Empfang jüdischer Vertreter in seinem Dienstsitz in Paris versprach der Sozialist am Sonntag eine "vollständige Mobilisierung des Staats zur Bekämpfung aller Terrorgefahren". Der Polizeieinsatz vom Samstag, bei dem in Straßburg ein Verdächtiger erschossen worden war, habe "eine Terrorzelle außer Gefecht gesetzt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.