London (SID) - Brad Friedels Rekord-Einsatzserie in der englischen Fußball-Meisterschaft ist gerissen. Der US-Keeper musste seinen Platz zwischen den Pfosten von Tottenham Hotspur am Sonntag für die Begegnung mit Aston Villa nach 310 Premier-League-Spielen in Folge seit 2004 für den französischen Nationaltorwart Hugo Lloris räumen.

Friedels Rekordserie begann 2004 bei den Blackburn Rovers. 2008 wechselte der 41-Jährige zu Aston Villa und bestritt beim früheren Europapokalsieger ebenso alle anschließenden Punktspiele wie bis zum vergangenen Wochenende nach seinem Transfer zu den Spurs vor Jahresfrist.