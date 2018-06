Rom (SID) - Miroslav Klose geht in Topform in die beiden WM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der Angreifer führte Lazio Rom am 7. Spieltag der italienischen Serie A mit zwei Toren beim Aufsteiger Delfino Pescara zu einem ungefährdeten 3:0 (3:0)-Pflichtsieg. Lazio liegt vier Punkte hinter Tabellenführer Juventus Turin, der mit einem 2:1 (1:1) beim AC Siena auch im 46. Liga-Spiel in Serie ungeschlagen blieb. Der italienische Vize-Meister AC Mailand unterlag im Derby gegen Inter Mailand mit 0:1 (0:1) und verharrt im Mittelfeld der Tabelle.

Klose zeigte sich in Pescara wieder einmal eiskalt. Nach Vorarbeit von Antonio Candreva überwand er den U21-Nationaltorwart Mattia Perin (25.), elf Minuten später bestrafte er Innenverteidiger Christian Terlizzi, der Klose kurz aus den Augen verloren hatte. Für den deutschen Routinier, der in der 72. Minute ausgewechselt wurde, waren es die Saisontore Nummer vier und fünf. Hernanes (5.) hatte im Stadio Adriatico das 1:0 für Lazio erzielt.

In der Nationalmannschaft ist Klose (34) nun wieder besonders gefragt: Für die Spiele in Irland am 12. Oktober und gegen Schweden am 16. Oktober ist er nominell der einzige Stürmer im Aufgebot des Bundestrainers Joachim Löw.

Juventus ist einfach nicht zu schlagen. Zuletzt hat der Rekordmeister in der Liga am 15. Mai 2011 (0:1 beim FC Parma) verloren. Die Nationalspieler Andrea Pirlo (12.) und Claudio Marchisio (84.) sicherten der alten Dame den Sieg, Emanuele Calaio (45.+2) traf für Siena. Der SSC Neapel setzte sich gegen Udinese Calcio mit 2:1 (2:1) durch und liegt nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter Meister Juve auf dem zweiten Platz.

In Abwesenheit von Klub-Präsident Silvio Berlusconi, der lieber den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Geburtstag besuchte, kassierte der AC Mailand durch den Gegentreffer von Inter-Verteidiger Walter Samuel (3.) bereits die dritte Heim-Pleite der Saison.

Mit sieben Punkten nehmen die Rossoneri nur Tabellenplatz elf ein. Dagegen liegt Inter, das die Partie nach einer Gelb-Roten-Karte für Yuto Nagatomo (48.) mit zehn Mann beendete, durch den Triumph im Giuseppe-Meazza-Stadion mit 15 Punkten als Vierter direkt hinter dem Klose-Klub.