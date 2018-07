Mainz (SID) - Innenverteidiger Niko Bungert vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 erlitt am Samstag beim 1:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Dies gab der Klub bekannt. Der 25-jährige Bungert muss wohl operiert werden, über das weitere Vorgehen soll zeitnah entschieden werden. Bungert war am Samstag in der 40. Minute verletzt ausgeschieden und durch Jan Kirchhoff ersetzt worden.