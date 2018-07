New York (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Arne Friedrich hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen Profiliga MLS zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gewann Chicago bei den New York Red Bulls mit 2:0 (0:0) und festigte den zweiten Platz in der Eastern Conference hinter Sporting Kansas City.

Die Tore für das Team von Friedrich, der beim Stand von 0:0 mit einem spektakulären Block den New Yorker Führungstreffer durch den ehemaligen französischen Welt- und Europameister Thierry Henry verhinderte, erzielte Stürmer Sherjill MacDonald (65./78.).