London (dpa) - Lukas Podolski und Per Mertesacker gehen gestärkt in die Länderspielwoche. Die beiden deutschen Fußball-Nationalspieler gewannen mit dem FC Arsenal im kleinen Londoner Derby bei West Ham United mit 3:1 (1:1).

Damit wahrten die «Gunners» mit 12 Punkten nach dem siebten Spieltag den Anschluss an die Spitze. Ebenso souverän präsentierten sich Tabellenführer FC Chelsea (4:1 gegen Norwich City) und Meister Manchester City (3:0 gegen FC Sunderland). Mertesacker, der nach seiner auskurierten Grippe wieder in die Startelf rückte und durchspielte, meldete sich fit für die kommenden zwei Länderspiele. Podolski stellte seine derzeitige Topform unter Beweis und leistete die Vorarbeit zum 1:1 von Oliver Giroud (41. Minute). Die weiteren Arsenal-Tore erzielten Theo Walcott (77.) und Santi Cazorla (83.). Der Spanier bekam diesmal das größte Lob. Walcott pries den Neuzugang vom FC Malaga als «unseren Dirigenten». Coach Arsène Wenger schwärmte: «Wenn du Fußball liebst, guck ihm einfach zu. Es ist ein Vergnügen, ihn zu sehen.» Aufsteiger West Ham war durch Mohamed Diame (21.) in Führung gegangen.

Der FC Chelsea hat unterdessen unbeeindruckt vom Wirbel um seinen Linksverteidiger Ashley Cole seine Spitzenposition behauptet. Die «Blues» besiegten eine Woche nach dem 2:1 bei Arsenal an der heimischen Stamford Bridge Norwich City mit 4:1 (3:1) und bleiben ungeschlagen. «Die Ergebnisse sagen mir, dass wir in der Lage sind, Dinge auszublenden», erklärte Chelsea-Trainer Roberto Di Matteo.

Am Freitag hatte Cole mit Kritik am englischen Fußballverband für Aufsehen gesorgt. Der Nationalspieler beschimpfte die FA-Verantwortlichen im Zuge der Bestrafung von Chelsea-Kapitän John Terry per Twitter als einen «Haufen von Deppen». Er entschuldigte sich zwar später für seine Äußerung. Dennoch muss er laut Di Matteo mit einer «disziplinarischen Maßnahme» durch seinen Club rechnen.

Die Tore für den Champions-League-Sieger schossen Fernando Torres (14. Minute), Frank Lampard (22.), Eden Hazard (31.) und Branislav Ivanovic (76.) nach einem frühen Gegentreffer von Grant Holt (11.)

Chelsea hat nun 19 Punkte auf dem Konto und vier Zähler Vorsprung auf den in der Liga ebenfalls ungeschlagenen Titelverteidiger ManCity. Alexander Kolarov brachte die Himmelblauen im Etihad Stadium gegen Sunderland per Freistoß in Führung (5.). Außerdem waren der eingewechselte Sergio Agüero (60.) und James Milner (89.) erfolgreich. City blieb dabei zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentor.