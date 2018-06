Madrid (SID) - Bayern Münchens Champions-League-Gruppengegner FC Valencia fehlt weiterhin die Stabilität. Das Team von Trainer Mauricio Pellegrino kassierte in der spanischen Meisterschaft im Duell zweier Bundesliga-Europacup-Kontrahenten bei UD Levante durch das 0:1 (0:1) die dritte Niederlage in den vergangenen vier Punktspielen.

Valencia, das zuvor in der Primera Division und auch in der Champions League erfolgreich gewesen war, verpasste aufgrund von Levantes Siegtreffer durch den Nigerianer Obafemi Martins (22.), früher VfL Wolfsburg, den Sprung in die obere Tabellenhälfte und belegte vor den weiteren Sonntagsspielen lediglich den 14. Rang.

Levante hingegen zeigte sich von seinen jüngsten Pleiten in La Liga (0:4 bei CA Osasuna) und in der Europa League bei Hannover 96 (1:2) erholt. Durch den dritten Saisonsieg verschafften sich die Gastgeber ein Polster zu den unteren Tabellenregionen.