Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Oktober:

40. Kalenderwoche

281. Tag des Jahres

Noch 85 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Georg, Gerold, Justina, Rosa

HISTORISCHE DATEN

2011 - Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an drei Frauen - Liberias Präsidentin Ellen Johnson-Sirleaf, die liberianische Menschenrechtlerin Leymah Gbowee und die Journalistin Tawakkul Karman aus dem Jemen.

2010 - In der Provinz Baghlan reißt ein Taliban-Selbstmordterrorist einen deutschen Unteroffizier mit in den Tod.

2007 - Die Bürger von Costa Rica stimmen in einem Referendum dem Freihandelsvertrag CAFTA mit den USA zu.

2001 - Knapp vier Wochen nach den Terroranschlägen in New York und Washington beginnen die USA mit ihrer militärischen Offensive gegen das Taliban-Regime in Afghanistan.

1997 - Die Mitgliedsstaaten des Schengener Abkommens einigen sich über die Einbeziehung Österreichs und Italiens in den von Passkontrollen freien «Schengen-Raum».

1986 - In Brokdorf wird das erste deutsche Atomkraftwerk seit dem Unglück von Tschernobyl in Betrieb genommen.

1954 - In Berlin findet die deutsche Erstaufführung von Bertolt Brechts Drama «Der kaukasische Kreidekreis» statt.

1948 - Zur Eröffnung des Pariser Autosalons stellt Citroën den 2 CV (2 Chevaux) vor - in Deutschland meist «Ente» genannt.

1571 - Eine spanisch-venezianische Flotte besiegt in der Seeschlacht bei Lepanto (heute Nafpaktos in Griechenland) die Türken.

AUCH DAS NOCH

2000 - dpa meldet: Mit einem Werbegag warnt erstmals ein Bier-Produzent auf seinen Flaschen vor den negativen Folgen von Alkohol. «Wichtig: Saufen gefährdet die Gesundheit!» steht auf den Etiketten und Bierdosen einer kleinen Schleswiger Brauerei.

GEBURTSTAGE

1967 - Toni Braxton (45), amerikanische Soulsängerin («The Heat»)

1957 - Jayne Torvill (55), britische Eistänzerin, Olympia-Gold im Eistanz 1984, neumal B-Note 6,0 für die Kür mit ihrem Partner Christopher Dean

1952 - Wladimir Putin (60), russischer Politiker und Staatspräsident 1927 - Al Martino, amerikanischer Sänger («Spanish Eyes»), gest. 2009

1911 - Shura Cherkassky, amerikanischer Pianist, gest. 1995

TODESTAGE

1967 - Sir Norman Angell, Schriftsteller, Friedensnobelpreis 1933, geb. 1874

1937 - Renate Müller, deutsche Schauspielerin (Viktor und Viktoria), geb. 1906