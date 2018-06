Athen (AFP) Bei einer Explosion an Bord eines Touristenschiffs vor der griechischen Insel Kos ist der Kapitän getötet worden. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die griechische Nachrichtenagentur ANA. Das Boot befand sich demnach nach einer Rundfahrt an der Einfahrt des Hafens von Mandraki, als der an Bord installierte Nachbau einer kleinen Kanone explodierte. Dem Bericht zufolge kam der 51-jährige Kapitän dabei ums Leben, fünf ausländische Touristen seien leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

