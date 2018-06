Berlin (dpa) - Blutiges Wochenende in Berlin: Am Alexanderplatz und im Stadtteil Schöneberg sind zwei Männer auf offener Straße angeschossen und schwer verletzt worden. In Wedding griffen Polizisten zur Waffe und schossen auf einen 50-Jährigen, der mit einer Axt und zwei Messern durch die Stadt marschierte. Mehrere brutale Übergriffe auf Bahnhöfen fachten zudem die Debatte über eine Ausweitung der Videoüberwachung neu an. Die S-Bahn sei in der Pflicht, bei der Videoüberwachung nachzuziehen, sagte Verkehrssenator Michael Müller der «Berliner Morgenpost».

