Tripolis (AFP) Das libysche Parlament hat die von Ministerpräsident Mustafa Abu Schagur vorgeschlagene neue Regierungsmannschaft abgelehnt und den Regierungschef abgesetzt. 125 der 200 Abgeordneten in der Nationalversammlung verweigerten Abu Schagurs Vorschlag am Sonntagabend die Zustimmung. Zuvor hatte der Ministerpräsident dem Parlament ein sogenanntes Krisenkabinett aus zehn Ministern vorgeschlagen. In den kommenden drei oder vier Wochen muss nun ein neuer Regierungschef gewählt werden.

