Hagenau (Frankreich) (SID) - Rekordweltmeister Sébastien Loeb hat die Frankreich-Rallye gewonnen und damit seinen neunten WM-Titel perfekt gemacht. Nach 22 Wertungsprüfungen im heimischen Elsass siegte der 38-Jährige im Citroën DS3 mit 15,5 Sekunden Vorsprung auf den Ford-Piloten Jari-Matti Latvala (Finnland). Dritter wurde Loebs Teamkollege Mikko Hirvonen (Finnland) mit einem Rückstand von 44,1 Sekunden. Durch seinen achten Saisonsieg führt Loeb in der WM-Wertung nach dem elften von 13. Saisonläufen uneinholbar mit 244 Punkten vor Hirvonen (173) und Latvala (131).

Bis zum Samstagabend gewann Loeb in Frankreich acht Wertungsprüfungen und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Dabei profitierte er auch von einem Fahrfehler Latvalas auf dem zehnten Abschnitt und ging mit einem Vorsprung von 29,7 Sekunden in die Schlussetappe. Bei nasser Piste und schwierigen Bedingungen am Sonntag riskierte Loeb auf den letzten fünf Prüfungen wenig und fuhr den Sieg sicher nach Hause.