Straßburg (dpa) - Rekordchampion Sébastien Loeb ist zum neunten Mal Rallye-Weltmeister. Der Citroën-Pilot fuhr den Titel vorzeitig bei seinem Heimspiel in Frankreich ein. Ausgerechnet in seiner Geburtsstadt Haguenau gelang dem Elsässer sein insgesamt 75. Sieg in einem WM-Lauf.

In dieser Saison war es bereits der achte Sieg für Loeb. Seinem Citroën-Team sicherte er bei noch zwei ausstehenden Läufen zum achten Mal auch die Hersteller-Krone. Nach 22 Prüfungen lag Loeb 15,4 Sekunden vor dem Finnen Jari-Matti Latvala im Ford Fiesta RS. Mikko Hirvonen wurde im zweiten Citroën Dritter.