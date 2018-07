Suzuka (dpa) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel will heute in Suzuka seine Aufholjagd im WM-Titelrennen fortsetzen. Beim Großen Preis von Japan startet der 25-Jährige zum 34. Mal in seiner Karriere von der Pole Position. Hinter Vettel gehen Red-Bull-Teamkollege Mark Webber und Sauber-Pilot Kamui Kobayashi ins 15. Saisonrennen. Mit seinem dritten Saisonsieg würde Vettel den Druck auf den WM-Führenden Fernando Alonso erhöhen. Der Ferrari-Pilot startet nur von Platz sechs.

