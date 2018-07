Suzuka (dpa) - Übers ganze Gesicht strahlend stemmte Sebastian Vettel immer wieder den Siegerpokal in den Himmel. Der souveräne Start-Ziel-Erfolg auf seiner Lieblingsstrecke Suzuka bedeutete für den Red-Bull-Piloten einen Triumph in gleich mehrfacher Hinsicht.

«Das ist einfach fantastisch. Ich bin überglücklich. Viel besser kann es nicht laufen», jubelte Vettel und bedankte sich bei den Fans auf japanisch: «Arigato.» Der zweimalige Formel-1-Weltmeister machte mit seinem dritten Saisonsieg einen großen Schritt Richtung Titel-Hattrick. Vettel konnte seinen Rückstand auf den bereits vor der ersten Kurve ausgefallenen WM-Spitzenreiter Fernando Alonso auf vier Punkte reduzieren. Zudem zog er mit seinem insgesamt 24. Grand-Prix-Erfolg mit Formel-1-Legende Juan Manuel Fangio gleich. «Das ist was ganz Besonderes», sagte Vettel ehrfurchtsvoll. «Man hat Angst, es auszusprechen, deswegen überlasse ich es Euch. Ich glaube, wenn man als kleines Kind von der Formel 1 träumt, ist das sehr weit weg.»

«Yes baby, yes baby», hatte Vettel nach seiner Gala beim 15. Saisonlauf am Sonntag auf der spektakulären Achterbahnstrecke bereits über Boxenfunk gejubelt. «Was für ein tolles Rennen!» Felipe Massa belegte im Ferrari den zweiten Platz vor dem japanischen Sauber-Piloten Kamui Kobayashi, der damit sein Heimrennen krönte.

Nicht nur die Egalisierung der Fangio-Marke, das ganze Wochenende kam Vettel wie ein Traum vor. «Wenn man sich nachts hinlegt, um zu schlafen und vom nächsten Tag zu träumen, ist es genau das, was man sich wünscht», berichtete er. Mit Sieg, Pole Position und schnellster Rennrunde glückte Vettel beim Großen Preis von Japan ein ganz spezieller Hattrick. «Ich hoffe, dass es so weitergeht», sagte er.

Zudem profitierte der Red-Bull-Pilot aus Heppenheim bei seinem insgesamt dritten Sieg beim Großen Preis von Japan von Alonsos Riesenpech. Kimi Räikkönen hatte mit dem Frontflügel seines Lotus das linke Hinterrad des Ferrari aufgeschlitzt. Chancenlos raste der Spanier ins Kiesbett und musste völlig frustriert aus dem Cockpit steigen. Als Vettel liebevoll seinen Rennwagen mit dem Kosenamen «Abbey» streichelte, hatte Alonso längst die Strecke verlassen.

«Das ist das Problem, wenn man in der Mitte startet. Das ist immer ein Risiko», schilderte Alonso seinen möglicherweise WM-entscheidenden Ausfall. «Jetzt ist es eine Mini-WM mit fünf Rennen.» Der zweite Nuller in dieser Saison nach Spa bedeutete für den zweifachen Champion einen herben Rückschlag im Titelrennen. «Man freut sich nicht darüber», äußerte Vettel Mitgefühl, räumte jedoch ein: «Aber es hilft natürlich, was die Meisterschaft angeht.»

Nach seinem zweiten Erfolg hintereinander, was in dieser Saison noch keinem Konkurrenten glückte, rückt Vettel mit Riesenschritten Alonso auf die Pelle. Fünf Rennen vor Schluss führt der Ferrari-Pilot mit 194 Punkten nur noch knapp vor Vettel (190). Der Gesamtdritte Räikkönen (157) erreichte Rang sechs und hat mit 37 Zählern Rückstand auf Alonso vorerst den Anschluss an das Spitzenduo verloren.

Vettel stapelte trotz seiner guten WM-Ausgangsposition tief: «Es ist viel zu früh, jetzt schon daran zu denken.» Vor dem Großen Preis von Korea am Sonntag, bei dem er Alonso überholen kann, forderte Vettel: «Wir sollten nicht von der Meisterschaft quatschen.» Sein Kumpel Michael Schumacher sah das anders: «Ich möchte dem Sebastian gratulieren, der mit dem Sieg einen wichtigen Schritt zur Meisterschaft gemacht hat, so dass sich das nun völlig anders darstellt. Vier Punkte? Mein lieber Gott, wer hätte das gedacht.»

Opfer der harten Positionskämpfe in einer turbulenten Auftaktphase wurden unter anderem auch Nico Rosberg (Wiesbaden) im Mercedes und Vettels Teamkollege Mark Webber. Der schon mehrfach negativ aufgefallene Renn-Rüpel Romain Grosjean verursachte erneut einen Unfall, was die Kommissare mit zehn Sekunden Zeitstrafe für den Franzosen ahndeten. Wenigstens konnte Webber nach einer Reparatur an seinem Red Bull weiterfahren und noch Neunter werden.

Schumacher verpasste vier Tage nach seiner Rücktrittserklärung zum Saisonende als Elfter knapp einen Zähler. Der um zehn Positionen nach hinten strafversetzte Rekord-Weltmeister aus Kerpen hatte vom 23. Startplatz aus eh nur minimale Chancen auf Punkte.

Rosbergs Ausfall komplettierte den enttäuschenden Sonntag für die Silberpfeile. «Leider war wieder der Grosjean der Auslöser», beschwerte sich der Blondschopf über den Wiederholungstäter. «Er hat mir das Rennen kaputt gemacht - und für viele andere auch. Ich war schon in den Top Ten, da wäre was gegangen.»

Nico Hülkenberg, der wegen eines Getriebewechsels fünf Startplätze verloren hatte, belegte einen guten siebten Rang. Der als 15. gestartete Force-India-Pilot aus Emmerich machte damit insgesamt acht Positionen gut. Timo Glock (Wersau) wurde im Marussia-Virgin 16.