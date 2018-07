Moskau (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen 60. Geburtstag in seiner Heimatstadt verbracht. Putin sei am Morgen nach St. Petersburg geflogen, um dort mit Freunden und Familie zu feiern, teilte ein Kreml-Sprecher am Sonntag in Moskau mit. Das Fernsehen würdigte den Geburtstag mit Dokumentationen über den langjährigen Präsidenten. Die Opposition plante für den Tag eine Demonstration unter dem Motto "Schicken wir Opa in den Ruhestand". Das Renteneintrittsalter für Männer liegt in Russland bei 60 Jahren.

