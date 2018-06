Belgrad (AFP) Die sterblichen Überreste von Serbiens Prinzregenten Herzog Paul Karadjordjevic sind in seinem Heimatland beigesetzt worden. Der frühere Monarch fand am Samstag zusammen mit seiner Frau Olga und seinem Sohn Nikola im Mausoleum der königlichen Familie im zentralserbischen Oplenac seine letzte Ruhestätte. An der Zeremonie mit allen staatlichen Ehren nahmen Präsident Tomislav Nikolic und andere hohe Vertreter des Staates teil.

