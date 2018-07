Madrid (AFP) Mehrere tausend Spanier haben am Sonntag in der Hauptstadt Madrid gegen die Sparpolitik ihrer Regierung protestiert. Die Demonstranten kritisierten die jüngsten Sparbeschlüsse der konservativen Regierung unter Ministerpräsident Mariano Rajoy. "Sie wollen das Land ruinieren, man muss sie davon abhalten", stand auf einem Plakat an der Spitze des Protestzuges. Mehrere Teilnehmer hielten kleine rote Schilder mit der Abbildung einer Schere und der Aufschrift "Nein" hoch. Zu den Protesten hatten die Gewerkschaften aufgerufen.

