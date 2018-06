Detroit/San Francisco (SID) - Die Detroit Tigers und Cincinnati Reds sind in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB jeweils mit Siegen in die Play-offs gestartet. Im Halbfinale der American League setzten sich die Tigers im ersten Spiel der Best-of-five-Serie gegen die Oakland Athletics mit 3:1 durch. Pitcher Justin Verlander sorgte mit einer beeindruckenden Vorstellung für den Auftakterfolg des viermaligen World-Series-Champion. Der 29 Jahre alte Rechtshänder erlaubte den Athletics lediglich drei Hits in sieben Innings und erzielte dabei elf Strikeouts.

In San Francisco gewannen die Cincinnati Reds das Eröffnungsspiel der Halbfinalserie in der National League bei den Giants mit 5:2. Gegen den Meister von 2010 brachten Brandon Phillips und Jay Bruce die Gäste, die aufgrund von Rückenproblemen auf Start-Pitcher Johnny Cueto verzichten mussten, mit zwei Homeruns auf die Siegerstraße.

Die zweiten Spiele beider Serien finden am Sonntag erneut in Detroit und San Francisco statt.