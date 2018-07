Köln/Zürich (SID) - Knapp elf Monate vor dem Auftaktspiel der deutschen Volleyballerinnen gegen Spanien ist die Marschrichtung klar. Bei der Heim-EM soll eine Medaille her, möglichst die goldene.

Die Marschrichtung für die deutschen Volleyballerinnen ist klar: Bei der Heim-EM im September 2013 soll eine weitere Medaille her, möglichst eine goldene. Auch die ein oder andere alte Rechnung gilt es zu begleichen. "Unser Ziel ist und bleibt, den Titel im eigenen Land zu gewinnen", sagt der neue Präsident des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), Thomas Krohne.

Margareta Kozuch ist da etwas vorsichtiger. "Ich würde allen gönnen, dass wir eine Medaille gewinnen. Das wird aber sehr schwer", sagt die Spielführerin der deutschen Auswahl mit Blick auf die starke Vorrundengruppe. Knapp elf Monate vor dem ersten Spiel in Halle/Westfalen stehen die Gegner der "Schmetterlinge" nun fest.

Am 6. September 2013 geht es gegen Außenseiter Spanien, ein guter Auftaktgegner für Bundestrainer Giovanni Guidetti und sein Team. Bei der vergangenen EM 2011 in Serbien mussten Kozuch und Co. auch erst warm werden, da kommt der 41. der Weltrangliste gerade recht. Gegen die Niederlande, aber vor allem gegen die Türkei sind die Deutschen dann deutlich mehr gefordert.

"Wir haben von der Olympia-Qualifikation noch eine Rechnung offen", sagt Kozuch über die starken Türkinnen, die sich in den letzten Jahren konstant in die Weltspitze gespielt haben. Beim europäischen Qualifikationsturnier Anfang Mai löste die Türkei das Ticket nach London, für die Deutschen reichte es am Ende nicht.

Coach Guidetti hofft, den Coup von Belgrad zu wiederholen: "Ich träume davon, ähnlich wie 2011, als wir mit Serbien in der Vorrunde spielten und sie nachher wieder im Finale trafen, auch gegen die Türkei wieder im Finale zu spielen." Doch der Italiener weiß, wie schwer das wird: "Der Weg ins Finale war in Serbien leichter, aber ich denke immer positiv."

Umso wichtiger ist nun die Vorbereitung auf das Highlight. "Wir können etwas Besonderes schaffen. Dafür werden wir den ganzen Sommer trainieren", sagt Kozuch. Die 25-Jährige, die in dieser Saison bei Busto Arsizio in Italien ihre Brötchen verdient, ist eines der Gesicher der EM und rührt nun kräftig die Werbetrommel. Schließlich weiß sie genau, wie es sich anfühlt, wenn 9000 Fans die eigene Mannschaft zum Titel schreien. 2011 in Serbien war dies den Gastgeberinnen gelungen. Am 14. September 2013 soll sich diese Geschichte wiederholen - diesmal aber in Berlin.