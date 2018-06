Doha (SID) - Wie schon vier Tage zuvor in Dubai hat der deutsche Schwimmstar Britta Steffen auch beim Kurzbahn-Weltcup in Doha/Katar das Rennen über die 100 m Freistil gewonnen. 24 Stunden nach ihrer neuerlichen Niederlage auf der 50-m-Distanz gegen die Schwedin Therese Alshammar (24,44 zu 24,46 Sekunden) setzte sich die Doppel-Olympiasiegerin in 53,40 Sekunden vor Michelle Coleman (53,60) durch. Steffen hatte der Schwedin auch in Dubai das Nachsehen gegeben. Über 100 m Lagen holte Steffen in 1:01,58 Minuten zudem erneut Bronze.

Außerdem konnte Britta Steffan im Mixed-Team mit Jenny Mensing (Wiesbaden), Marco Koch (Darmstadt) und Helge Meeuw (Magdeburg) am Samstag das mit nur drei Quartetten besetzte 4x50-m-Lagen-Finale in 1:43,38 Minuten erneut für sich entscheiden. Einen weiteren Podestplatz für das vierköpfige deutsche Team ergatterte am Samstag Brustspezialist Koch. Der deutsche Rekordhalter schlug über 200 m (2:05,72) hinter dem Japaner Daiya Seto (2:04,87) als Zweiter an.

Dritter Stopp der Weltcup-Serie ist am kommenden Wochenende Stockholm (13./14. Oktober). Neben Steffen, die erstmals in ihrer Karriere auf allen acht Tour-Stationen starten will, werden auf den Europa-Stationen Stockholm und Moskau (17./18. Oktober) auch Meeuw sowie Doppel-Weltrekordler Paul Biedermann und dessen Hallenser Vereinskollegin Theresa Michalak antreten. Der Großteil der deutschen Asse wird im Anschluss beim Heim-Weltcup in Berlin (20./21. Oktober) erwartet.