Damaskus (AFP) Bei einem Bombenanschlag im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus ist ein Mensch getötet worden. Bei dem Autobombenanschlag sei "ein Märtyrer gefallen", meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Sonntagabend. Nach Angaben der Syrischen Beobachungstellte für Menschenrechte und von Augenzeugen ereignete sich die Explosion in der Nähe des Polizei-Hauptquartiers in der Avenue Chaled Ibn Al-Walid. Anschließend habe es heftige Schusswechsel gegeben, berichteten Zeugen.

