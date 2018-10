Ankara (AFP) Syriens Vizepräsident Faruk al-Schara könnte nach den Worten des türkischen Außenministers Ahmet Davutoglu die Führung einer Übergangsregierung in Syrien übernehmen. Al-Schara sei "ein Mann der Vernunft und des Gewissens" und habe sich "nicht an den Massakern in Syrien beteiligt", sagte Davutoglu am Samstagabend in einem Interview mit dem türkischen Fernsehsender TRT. Niemand kenne das System in Syrien besser als al-Schara. Zudem sei die syrische Opposition geneigt, diesen als künftigen Staatschef zu akzeptieren.

