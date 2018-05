Sydney (AFP) Eine 14-jährige Australierin muss sich vor der Justiz wegen versuchten Mordes an zwei Jungen verantworten. Wie die Polizei im Bundesstaat Queensland am Montag mitteilte, soll das Mädchen am Vortag versucht haben, ihre beiden zwölf und 13 Jahre alten Opfer zu vergiften. Sie soll demnach den beiden Jungen mit einem Haushaltsmittel vermischte Nahrung gegeben haben. Einen Bericht des Senders ABC, dass es sich dabei um vergiftete Schokokekse handelte, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

