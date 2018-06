Hongkong (AFP) Das Auktionshaus Sotheby's hat die Versteigerung eines Bildes des hochdotierten chinesischen Künstlers Zhang Daqian abgesagt, nachdem eine buddhistische Nonne Anspruch auf das Gemälde angemeldet hat. Das von 1950 stammende Werk "Riding in the Autumn Countryside" komme nicht wie geplant am Montag unter den Hammer, teilte Sotheby's mit.

