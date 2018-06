Köln (AFP) Seine engsten Freunde haben Dirk Bach das letzte Geleit gegeben: Der vor einer Woche überraschend verstorbene Schauspieler und Moderator ist am Sonntag beigesetzt worden, wie das Bestattungsunternehmen Christoph Kuckelkorn am Montag in Köln mitteilte. Demnach fand die Einäscherung in den frühen Morgenstunden des Sonntags statt. In der Abenddämmerung sei dann seine Urne begleitet von seinen engsten Freunden auf dem Kölner Friedhof Melaten beigesetzt worden. Die Freunde hätten zuvor am Samstagabend "in einer sehr persönlichen und emotionalen Trauerfeier" Abschied von Bach genommen.

