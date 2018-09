Hamburg (AFP) Das Hamburger Landgericht hat die ehemalige NDR-Spielfilm-Chefin Doris Heinze wegen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Die Richter sahen es nach Angaben des Gerichts vom Montag als erwiesen an, dass Heinze in mehreren Fällen von ihr selbst oder ihrem Ehemann unter Pseudonymen verfasste Film-Drehbücher an die Geschäftsführerin einer Produktionsfirma verkauft hatte, um diese unerkannt ihrem eigenen Sender anbieten zu lassen. Der NDR hatte zuvor entschieden, von Heinze und ihrem Mann keine Drehbücher zu kaufen.

