Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die griechische Regierung bei ihrem Besuch am Dienstag zu einer Fortsetzung des Reformkurses ermuntern. Bei ihren Gesprächen mit der griechischen Regierung wolle Merkel "mit Nachdruck" darauf hinweisen, "was noch alles zu leisten ist", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Ein "Mitbringsel" der Kanzlerin in Form neuer Hilfszusagen sei nicht zu erwarten. Über die weiteren Schritte werde erst nach Vorlage des Berichts der Troika entschieden.

