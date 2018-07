Bonn (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will ihren bevorstehenden Besuch in Athen für eine Zwischenbilanz der griechischen Reformpolitik nutzen. Sie wolle mit der Regierung in Athen über "Aufgaben, die noch vor Griechenland liegen" sprechen und "darüber, was schon erreicht ist", sagte Merkel am Montag bei einem Treffen mit Fraktionschefs der CDU in Bonn. Sie freue sich auf den Besuch und rechne mit "konstruktiven freundschaftlichen Gesprächen". Von den CDU-Fraktionschefs aus Bund und Ländern habe sie einmütige Rückendeckung für ihren europapolitischen Kurs bekommen, fügte Merkel hinzu. Die Kanzlerin reist am Dienstag zu politischen Gesprächen nach Athen.

