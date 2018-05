Berlin (AFP) Die Opposition in Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor deren Athen-Besuch zu einem eindeutigen Signal der Unterstützung für Griechenland aufgefordert. Merkel müsse sich "tunlichst distanzieren von neopopulistischen antigriechischen Tönen aus der Union", sagte Grünen-Chefin Claudia Roth am Montag in Berlin. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles kritisierte, Merkel habe den Eindruck zugelassen, dass "ein Rausschmiss Griechenlands oder ein Wegbrechen Griechenlands" aus der Euro-Zone die Probleme löse.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.