Berlin (AFP) Die SPD will Union und FDP beim Thema Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten in die Pflicht nehmen. Mit Blick auf die Kritik aus der Koalition an den Nebeneinkünften von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück sagte Generalsekretärin Andrea Nahles am Montag in Berlin: "Das werden wir einem Realitätstest unterziehen." Die SPD werde mit einem neuen Vorschlag, der weit über die geltende Gesetzeslage hinausgehe, an die anderen Fraktionen des Bundestags herantreten.

