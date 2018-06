Hamburg (AFP) Nach dem Fund eines abgetrennten Arms am Sonntag in einem Hamburger Naturschutzgebiet hat die Polizei weitere Leichenteile entdeckt. Auch diese gehörten zu dem unbekannten Toten, dessen Arm von einem Spaziergänger entdeckt worden war, teilten die Ermittler am Montag in der Hansestadt mit. Die Körperteile seien vergraben gewesen. Außerdem seien in der Umgebung der Leiche Knochen entdeckt worden, die zu der Leiche gehörten.

