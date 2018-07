Amden (AFP) In einer Schlucht in der Schweiz sind am Sonntag zwei Menschen beim Canyoning ums Leben gekommen. Plötzlich aufsteigendes Wasser habe eine deutsche Freizeitsportlerin und einen belgischen Führer der Sportlergruppe mit sich gerissen, teilte die Polizei im Kanton St. Gallen am frühen Montagmorgen mit. Demnach wurden zwei Gruppen beim Canyoning im Fallenbach bei Amden von den Wassermassen überrascht. Eine Gruppe habe sich selbst retten können, fünf Teilnehmer der anderen Gruppe seien später von Rettungskräften geborgen worden.

