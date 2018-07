Düsseldorf (SID) - Der Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bleibt das Verletzungspech treu. Stürmer Alexander Preibisch fällt aufgrund einer Schultereckgelenksprengung in den kommenden beiden Wochen aus. Das teilte der Verein am Montag mit. Für den 21 Jahre alten Förderlizenzspieler war das Spiel bei den Adler Mannheim (1:2) am vergangenen Sonntag nach einem Check vorzeitig beendet gewesen.