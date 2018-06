Berlin (dpa) - Der SPD-Haushaltspolitiker Carsten Schneider hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgeworfen, viel zu spät nach Griechenland zu reisen.

«Eine Bundeskanzlerin, gerade in dem Haupt-Krisenherd Griechenland, war das letzte Mal 2007 da. Die Krise ist seit 2009, und nur von Berlin vom Schreibtisch aus Ratschläge zu geben, macht sich schlecht», sagte der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion am Montag im ARD-«Morgenmagazin».

Deutschland sei als Hauptgläubiger Griechenlands erpressbar und daher in einem Dilemma. Entscheidend für das Land sei jetzt Wachstum. «Griechenland wird keine Chance haben, uns das Geld, das sie uns schulden, jemals zurückzuzahlen, wenn ihre Wirtschaft nicht wieder in Tritt kommt», sagte Schneider. Durch das Sparprogramm sei die Wirtschaftsleistung des Landes um ein Drittel gesunken. Merkel reist an diesem Dienstag nach Athen, um darüber zu beraten, wie eine drohende Staatspleite des Landes abgewendet werden kann.

Grünen-Fraktionschefin Renate Künast erwartet von Kanzlerin Merkel in Athen eine klares Zeichen für die Unterstützung Griechenlands. «Als allererstes wirklich über Solidarität reden und sagen, ja, ich will als Bundeskanzlerin, dass Griechenland in der Eurozone bleibt», sagte Künast am Montag im ARD-«Morgenmagazin» auf die Frage, was sie sich von Merkel wünsche. Außerdem erwarte sie eine konkrete Perspektive, wie mit dem beschlossenen Investitionsprogramm für die Griechen in modernen Technologien Jobs entstehen könnten. .