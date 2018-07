Neu Delhi (dpa) - Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan (46) hätte gerne mal eine Rolle wie die von James Bond gehabt.

«Ich bin ein großer Fan von James Bond. Ich wollte immer mal so eine Figur spielen. Aber mir wurde gesagt: Waffen und Frauen liegen dir nicht. Pah!!», zitierte die Zeitung «Times of India» am Montag eine Twitter-Nachricht von Khan. Indiens wohl populärster Schauspieler teilte seinen fast drei Millionen Followern auch seine Lieblingsdialoge in James-Bond-Filmen mit. Einer stammt aus «Feuerball» (1965). «Wie wollen Sie sie denn sonst erkennen? - Das kann nicht schiefgehen. Sie hat zwei Leberflecke am linken Oberschenkel», schrieb er auf Twitter.

Twitter-Konto von Khan

Zitate auf Imdb